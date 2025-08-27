Пассажирам приготовиться: почему ГАИ все чаще тормозит для проверки машины такси

Таксист — один из самых интересных собеседников. Он, в силу своей деятельности, находится в гуще событий и знает о происходящем куда больше, чем иной новостной портал. С профессиональным шофером всегда интересно побеседовать, а пара наводящих вопросов могут открыть настоящую кладовую весьма неожиданных историй: хоть кино снимай, хоть книгу пиши. Вот портал «АвтоВзгляд» и поинтересовался, почему в последнее время редкая поездка на таксомоторе обходится без пристального полицейского внимания...

Интерес полицейских к «извозчикам» связан совсем не с тем, о чем мы думаем

Да, главный «кладезь» бесед с таксистами: вопросы прикладного характера, которые интересуют всех без исключения автомобилистов. Например, почему полиция так часто и так жестко устраивает облавы на авто с «шашечками» на борту? Ведь в последнее время гаишники все чаще останавливают все без разбору таксомоторы, а дальше — долгий осмотр с тщательной проверкой.

Что же так интересует ГИБДД? Неужто документы водителей? Или правильность оформления маршрутного листа? И почему для их демонстрации необходимо выходить из машины и открывать багажник? Запаску и аптечку проверяют? Видится, что история лежит совсем в другой плоскости. Впрочем, к чему эти гадания, если можно просто задать интересующие вопросы «по адресу»?

Очередной китайский (спасибо, что хотя бы седан) автомобиль, свеженький и блестящий намытыми боками, открывает доступ к искомому: вежливый и аккуратный, рязанского разлива и, что самое важное, предрасположенный к беседе шофер. Это шанс! Так воспользуемся же им и зададим тот самый, не нашедший достойного решения вопрос: чем таксисты так не угодили стражам порядка? Почему машины такси регулярно становятся предметом контроля, а иногда и обыска? Ответ, честно говоря, поразил: зачастую, в трех случаях из четырех, полицию интересует совсем не таксист и его документы. Куда чаще постовому интересен... пассажир.

Фото globallookpress.com

Наркотики — вот что ищут сегодня и прямо сейчас полицейские в таксомоторах. Оказывается, в Москве логистику «запрещенки» часто осуществляют именно с помощью такси. Задействованы не только сами «извозчики», но и пользователи, которые, стремясь скрыть свой природный страх быть пойманными, передвигаются именно на машине с «шашками».

Более того, те самые «закладчики» часто используют этот сервис. Водитель рассказал, что как-то выехал за город (причем не по адресу, а по координатам), после чего пассажир уходил буквально в лес и просил его не ждать. Наши грибники в лес на такси не ездят! Более того, неоднократно, особенно в ночную смену, полицейский обращается именно к пассажирам, прося их не только предоставить документы, но и вывернуть карманы.

«То самое», кстати, ищут и в багажниках, останавливая отработавшие свою смену «экономы», у которых от такси осталась одна лишь ливрея. Шофер говорит, что иногда заставляют вытащить из «трюма» все, включая запасное колесо, а сам досмотр порой занимает до получаса.

Пассажиры, конечно, ругаются, но возможности ускорить процесс нет: любое грубое высказывание лишь продлит вынужденную установку. И мешать работе сотрудников полиции точно не стоит: шанс оказаться в отделении «до выяснения» очень высок, если не сказать — неизбежен...