В Москве стали реже угонять автомобили

С января по октябрь текущего года в столице зафиксировали снижение числа угонов и краж автомобилей. К тому же московские водители стали строже соблюдать Правила дорожного движения и пользоваться машинами аккуратнее, чем прежде.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила прокуратура Первопрестольной. Согласно данным ведомства, за первые десять месяцев 2025-го в Москве украли 146 автомобилей и угнали еще 195. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом статистика по таким инцидентам улучшилась на 38,1% и 5,8% соответственно.

Тем временем московские автомобилисты начали вести себя более дисциплинированно. Если говорить об уголовных проступках, то в общей сложности зафиксировано 446 нарушений ПДД и правил эксплуатации транспортных средств по статье 264 УК РФ. Показатели выросли на 8,2%, а по случаям со смертельным исходом, которых было 91, почти на 27%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что по итогам семи месяцев нынешнего года количество автомобильных угонов в столице снизилось на 19%. На пути злоумышленников встали камеры фото- и видеофиксации.