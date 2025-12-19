Водители каршеринга стали реже устраивать ДТП в России

За 11 месяцев текущего года количество дорожных аварий, случившихся в стране из-за водителей каршеринговых автомобилей, снизилось на 21%, если проводить параллель с 2024-м. В столице соответствующие показатели упали на 18%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику компании «Делимобиль». Согласно расчетам экспертов, аккуратнее всего каршерингом теперь пользуются в Екатеринбурге — там число ДТП, случившихся по вине водителей на арендованных машинах, сократилось на 41%. В Нижнем Новгороде — на 38%. Тройку лидеров по позитивной динамике замкнул Санкт-Петербург с 31%, следом с 30% в общем зачете идет Казань.

Выяснилось, что за период с января по ноябрь 2025-го количество ДТП, в которых столкнулись два автомобиля и более, упало на 28%. Кроме того, водители каршеринга стали на 27% чаще избегать препятствий.

Аккуратность пользователей прокатных машин выросла глобально. С начала года дорожные камеры зафиксировали на 26% меньше нарушений ПДД, чем за первые 11 месяцев 2024-го. В частности, нарушать скоростной режим стали на 24% реже, а разметку — на 42%.