Не сесть за чужое: почему сегодня пользователи каршеринга ищут не царапины на кузове, а запрещенку в салоне

Использование для личных нужд каршеринговой машины сегодня стало делом не только обыденным, но и довольно рисковым. И дело тут не в баснословных штрафах, по делу и без выписываемых сервисом краткосрочной аренды своим клиентам. Последним сегодня впору забыть и о царапинах на ЛКП машины, оставленных тем, кто сидел за рулем до них, и о разодранных им же сиденьях. Гораздо важнее теперь проверить, не оставил ли он в салоне нежелательный «сюрприз», получив который вполне законопослушный человек может оказаться, как выяснил портал «АвтоВзгляд», на нарах. Причем — надолго...

Что делать, если в арендованной машине полиция неожиданно для вас найдет ствол или наркотики

Реальность такова, что преступные элементы стали массово использовать общедоступные автомобили в качестве анонимных тайников-перевалочных пунктов для наркотиков или оружия. Они оформляют машину на поддельный аккаунт, кладут под сиденье злополучный сверток и бросают авто. А следующий арендатор, то есть вы, рискует внезапно оказаться в роли фигуранта уголовного дела, ведь по документам и по факту оказывается единственным, кто сейчас владеет машиной и всем ее содержимым.

И здесь таких «терпил» ждет суровая правовая ловушка. Если инспектор при остановке обнаружит под сиденьем нечто запрещенное, им будет грозить не штраф, а обвинение по крайне серьезным статьям УК РФ. Это может быть 228-я статья — за хранение даже небольшого количества наркотиков, что грозит годами лишения свободы. А может быть и ст. 228.1 — за перевозку с целью сбыта, где сроки начинаются от четырех лет и быстро взлетают до десяти, пятнадцати, а в особо крупных размерах — и до пожизненного.

Если в машине найдут оружие или патроны, в силу вступит 222-я статья, которая также сулит до пяти лет колонии просто за факт нахождения ствола в вашем салоне. Презумпция невиновности, конечно, существует на бумаге, но в первые часы задержания человек остается один на один с системой, где он — главный подозреваемый.

Фото globallookpress.com

И бремя доказывать, что вам просто не повезло сесть в эту машину, ляжет тяжелым грузом именно на вас даже несмотря на то, что по закону гражданин России не обязан доказывать, что он не верблюд. Наоборот, именно госорганы обязаны предоставить неопровержимые факты обратного. Однако следствие будет исходить из простой логики: раз вы за рулем — значит, вы и отвечаете за все, что внутри. Круг замыкается.

И чтобы не влипнуть в столь неприятную историю, важно действовать на опережение. Основное тут правило — превратить быстрый осмотр салона в обязательный ритуал перед каждой поездкой. Не поленитесь потратить две-три минуты, которые могут в прямом смысле слова спасти вашу свободу.

Присядьте и проведите рукой под всеми сиденьями, особенно под передними пассажирскими. Загляните в бардачок, в карманы на спинках кресел, в ниши дверей и, конечно, в багажник. Злоумышленники рассчитывают на скорость и невнимательность, поэтому их «клад» часто лежит именно на видном, но неочевидном месте.

Если ваша бдительность вознаградилась находкой, и вы увидели незнакомый предмет, главное — сохранять хладнокровие и ни в коем случае не прикасаться к нему. Ваши пальцы могут стереть чужие отпечатки и, что хуже, оставить собственные, что в дальнейшем серьезно осложнит процесс доказательства вашей непричастности и станет вещественным доказательством вашего владения запрещенным предметом. Не пытайтесь рассмотреть содержимое, вскрывать упаковку или проверить запах. Ваша задача — немедленно дистанцироваться от находки.

Фото globallookpress.com

Следующий шаг — немедленный звонок в службу поддержки каршеринговой компании, чтобы сообщить о «нежданчике» и попросить зафиксировать ваш звонок. Далее, и это критически важно, надо набрать номер экстренной службы 112. Четко и ясно объясните диспетчеру ситуацию.

Вы, мол, арендовали автомобиль, обнаружили внутри подозрительный предмет и не прикасались к нему. Этот сообщение является вашим главным юридическим щитом, так как закон трактует подобные действия как добровольную сдачу запрещенных предметов, что и станет вашей защитой от тех самых статей 228, 228.1 или 222 УК РФ.

В том случае, если неприятность все же случилась, и сотрудники правоохранительных органов обнаружили «закладку» при вас во время, скажем, рутинной проверки документов, важно вести себя максимально правильно. Не пытайтесь скрыться или уничтожить улику — это гарантированно усугубит положение и добавит обвинение в сокрытии доказательств.

Спокойно заявите, что предмет вам не принадлежит и вы не знали о его существовании. После этого стоит вежливо, но твердо воспользоваться своим конституционным правом не свидетельствовать против себя и настоять на присутствии адвоката перед дачей каких-либо подробных показаний. Помните, что любые ваши слова, сказанные в стрессе, могут быть в дальнейшем неверно истолкованы и использованы для построения обвинения.

Фото globallookpress.com

Обязательно проследите, чтобы все процессуальные действия — досмотр или обыск — проводились строго по закону: в присутствии двух понятых или с обязательной видеофиксацией, с составлением подробного протокола, где будет зафиксировано местонахождение изъятого предмета. Вы имеете полное право вести параллельную съемку на свой мобильный телефон, чтобы обезопасить себя от возможных нарушений.

Таким образом, ваша безопасность в каршеринге теперь зависит не только от навыков вождения, но и от элементарной бытовой осмотрительности. Простые действия, занявшие несколько минут перед началом движения, могут уберечь вас от многомесячных разбирательств, судов и реальной угрозы оказаться за решеткой по чужой и страшной статье за чужое преступление.