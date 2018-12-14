Аudi поделилась подробностями о новом горячем кроссовере SQ2

Под капотом горячего SUV прячется 2-литровая бензиновая «четверка» TFSI с турбонаддувом мощностью 300 л. с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм в диапазоне от 2000 до 5200 об/мин. Силовой агрегат работает в паре c семиступенчатым «роботом» S-tronic. До «сотни» Audi SQ2 разгоняется за 4,8 секунды. Автомобиль оснащен системой полного привода quattro, а его дорожный просвет занижен на 20 мм.

Экстерьер спортивного кроссовера отличается новым аэродинамическим обвесом, оригинальной выхлопной системой и колесами увеличенного диаметра. Кроме того, предлагается несколько вариантов оформления кузова с черными элементами декора.

В стандартное оснащение Audi SQ2 входят спортивные кресла, центральный подлокотник, рулевое колесо S-line. Салон получил шильдики спортивной версии и дополнительные декоративные элементы. Уже в базовом варианте в интерьере используется натуральная кожа и ткань, а за доплату доступны кожа Nappa или комбинация из кожи и Алькантары.