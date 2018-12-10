Почему в России падает спрос на подержанные автобусы

Аналитики подсчитали весь проданный с начала года «бэушный» транспорт и выяснили, что самой популярной среди подержанной оказалась техника Павловского автобусного завода, который входит в Группу ГАЗ. Всего за указанное время продано 8756 таких машин, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте прописалась корейская марка: Hyundai пришлись по вкусу 1483 покупателям (на 2% меньше, чем годом ранее). Тройку лидеров замыкает ЛиАЗ с показателем в 937 автобуса и отрицательной динамикой в 21,4%. Четвертая строчка досталась бренду МАЗ: «белорусы» с пробегом разошлись тиражом в 915 экземпляров (-2,8%). Далее следует КАВЗ — Курганский автобусный завод (760 штук, −15,6%).

Если рассматривать конкретные модели, то на верхушке автобусного хит-парада поселился ПАЗ-3205, на который пришлась практически треть всего вторичного рынка в этом сегменте (5935 машины, −3,1%). Во второй строке записали ПАЗ-3204 (1342 авто), который продали приблизительно в том же количестве, что и год назад. Третье место занял Hyundai County (1019 экземпляров, −4,5%). За ними следует ПАЗ-4234 (945 единиц −13,9%) и НЕФАЗ-5299 (595 автобусов, −17,4%).

Снижение спроса на подержанные автобусы эксперты связывают с ужесточившимся контролем государства за техническим состоянием автобусного парка после ряда резонансных ДТП с учестием подобнвх транспортных средств. В итоге сегодня эксплуатировать откровенную рухлядь становится себе дороже, как и приводить автобусный секонд хенд в приличное состояние.