В условиях самоизоляции Росавтотранс готов сотрудничать с перевозчиками только по электронке

- На период продления режима ограничений на фоне пандемии коронавируса, заявления принимаются только в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП) через автоматизированную систему «220-ФЗ», — предупреждают участников рынка специалисты ведомства. — При этом согласования расписаний, которые являются приложением к заявлению, будут приниматься, если они подписаны ЭЦП перевозчика, согласующего расписание. Создана программа, с помощью которой можно оформить разрешительные документы через личный кабинет, не пользуясь пересылкой заявок на бумажных носителях. Для удобства подачи заявлений на нашем сайте имеется пошаговая инструкция…

И все бы хорошо, но на сегодняшний день не все перевозчики имеют ЭПЦ. К тому же, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» некоторые из них, и созданная ведомством программа работает совсем небезупречно, да и приложенная к ней пошаговая инструкция, как и перечень необходимых документов, способны скорее запутать, чем помочь пользователю. Подобную ситуацию, кстати сказать, мы наблюдаем и с ресурсами, созданными столичной мэрией для получения гражданами электронных пропусков, необходимых для поездках на личных авто, и авто, принадлежащих ИП.