Как меняются тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру

С десятого ноября для водителей, пользующихся транспондерами, подешевеет проезд по питерскому Западному скоростному диаметру. При этом, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», изменения затрагивают только тарифы для пользователей транспондеров, применяемые в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер»). Тарифы при оплате наличными и банковской картой остаются неизменными. Также не меняется стоимость тарифных опций, в том числе безлимитного абонемента.
Нынешнее изменение тарифной политики ЗСД сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 66% до 58% в сравнении с базовым тарифом.
При этом следует отметить, что стоимость проезда по части маршрутов останется прежней. В частности, изменения не затрагивают один из наиболее популярных маршрутов для 1 класса транспортных средств: Богатырский пр.-наб. Макарова.