Как меняются тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру

Нынешнее изменение тарифной политики ЗСД сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 66% до 58% в сравнении с базовым тарифом.

При этом следует отметить, что стоимость проезда по части маршрутов останется прежней. В частности, изменения не затрагивают один из наиболее популярных маршрутов для 1 класса транспортных средств: Богатырский пр.-наб. Макарова.