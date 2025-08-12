1052

Сотрудника АЗС в Москве задержали за поцелуй с четырехлетней девочкой

Инцидент произошел 11 августа

В столице возбуждено уголовное дело в отношении работника автозаправочной станции. Следственные органы квалифицировали его действия как преступление сексуального характера против несовершеннолетней.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Сотрудника АЗС в Москве задержали за поцелуй с четырехлетней девочкой

Как сообщает «Вечерняя Москва», инцидент произошел еще 11 августа на одной из московских заправок. По данным следствия, сотрудник АЗС в отсутствие родителей поцеловал в губы ребенка 2021 года рождения.

Следственный комитет оперативно отреагировал на произошедшее. Уже на следующий день подозреваемый был задержан, а председатель ведомства Александр Бастрыкин взял дело на особый контроль, ему регулярно докладывают о ходе расследования.

В ближайшее время планируется предъявить фигуранту официальное обвинение по статье о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Санкция по ней предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует