Сотрудника АЗС в Москве задержали за поцелуй с четырехлетней девочкой

В столице возбуждено уголовное дело в отношении работника автозаправочной станции. Следственные органы квалифицировали его действия как преступление сексуального характера против несовершеннолетней.

Как сообщает «Вечерняя Москва», инцидент произошел еще 11 августа на одной из московских заправок. По данным следствия, сотрудник АЗС в отсутствие родителей поцеловал в губы ребенка 2021 года рождения.

Следственный комитет оперативно отреагировал на произошедшее. Уже на следующий день подозреваемый был задержан, а председатель ведомства Александр Бастрыкин взял дело на особый контроль, ему регулярно докладывают о ходе расследования.

В ближайшее время планируется предъявить фигуранту официальное обвинение по статье о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Санкция по ней предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.