Подросток погиб в машине под управлением несовершеннолетнего в Дагестане

В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие, оборвавшее жизнь молодого человека. Автомобиль под контролем 17-летнего юноши без «прав» потерял управление и врезался в бетонное ограждение.

Как сообщает «МК-Дагестан», инцидент произошел 19 августа на автодороге, ведущей к селу Бильгади в Дербентском районе. По предварительным данным следствия, молодой человек, не имевший ни водительского удостоверения, ни достаточного опыта управления транспортом, решился сесть за руль авто, в салоне которого находились трое его сверстников.

В ходе поездки водитель потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с бетонным ограждением. Сила удара была такова, что 16-летний подросток, находившийся в машине, скончался на месте до приезда медиков. Управляющий автомобилем и двое других пассажиров были экстренно доставлены в медицинское учреждение с травмами.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, а следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего.