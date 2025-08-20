Один человек погиб и четверо пострадали в страшном ДТП в Крыму

Как сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на пресс-службы МВД и прокуратуры республики, авария произошла на федеральной трассе «Керчь-Симферополь-Севастополь».
Причиной ДТП стало рискованное перестроение Renault Kangoo под управлением 65-летнего мужчины. Водитель не рассчитал дистанцию и скорость, что привело к жесткому контакту с движущимся в попутном направлении автомобилем.
Трое взрослых пассажиров и девятилетний ребенок были экстренно доставлены в медицинское учреждение с травмами. 49-летний водитель Lexus столкновение не пережил.
На месте работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. Обстоятельства происшествия тщательно расследуются. Прокуратура Крыма взяла под контроль ход проверки, которая установит все детали и возможные нарушения Правил дорожного движения.