В Татарстане лихач унес две жизни и отправил шесть человек на больничную койку

Как сообщает портал «МК-Казань», трагедия разыгралась из-за маневра водителя Kia Rio, который оказался на встречке и лоб в лоб столкнулся с автомобилем отечественного производства. Удар был такой силы, что последний отбросило на двигавшуюся позади Daewoo Nexia. В результате инцидента две пассажирки LADA погибли на месте происшествия.
Еще шестеро участников аварии, включая водителей, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Их жизни вне опасности, но состояние некоторых пострадавших остается тяжелым. На месте ДТП работала оперативная группа районной прокуратуры. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны после завершения процессуальной проверки.