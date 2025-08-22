В Татарстане лихач унес две жизни и отправил шесть человек на больничную койку

В Пестречинском районе Татарстана случилось ДТП, повлекшее за собой человеческие жертвы. Столкновение трех легковых автомобилей произошло неподалеку от села Пановка. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель, выехавший на встречную полосу движения.

Как сообщает портал «МК-Казань», трагедия разыгралась из-за маневра водителя Kia Rio, который оказался на встречке и лоб в лоб столкнулся с автомобилем отечественного производства. Удар был такой силы, что последний отбросило на двигавшуюся позади Daewoo Nexia. В результате инцидента две пассажирки LADA погибли на месте происшествия.

Еще шестеро участников аварии, включая водителей, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Их жизни вне опасности, но состояние некоторых пострадавших остается тяжелым. На месте ДТП работала оперативная группа районной прокуратуры. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны после завершения процессуальной проверки.