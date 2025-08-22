Подросток на квадроцикле сбил полицейского при попытке скрыться

В Иркутской области произошел инцидент с участием несовершеннолетнего водителя. Подросток пытался скрыться, совершив наезд на правоохранителя. Для задержания нарушителя сотрудникам полиции пришлось применить силу и спецсредства.

Как сообщило РИА Новости, конфликт произошел в Тайшете, когда патруль ДПС попытался остановить квадроцикл, который активно нарушал Правила дорожного движения. Проигнорировав требования инспекторов и попытавшись скрыться, водитель наехал на забор и сотрудника полиции.

За рулем оказался 16-летний подросток, не имевший «прав» на управление транспортным средством. Против него возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Полицейский, пострадавший в результате наезда, получил необходимую медицинскую помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Квадроцикл изъят и помещен на специализированную стоянку до окончания расследования.

В региональном главке МВД подчеркнули, что подобные случаи требуют особого внимания и профилактической работы с несовершеннолетними.