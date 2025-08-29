Столкновение с фурой унесло жизнь водителя легкового авто в Карелии

Утром 28 августа в Кондопожском районе республики на 567-м километре федеральной трассы «Кола» произошла смертельная авария. Пожилой водитель легкового авто погиб на месте, а его попутчица госпитализирована с тяжелыми травмами.

Как сообщает «МК-Карелия», по предварительной версии следствия причиной событий стал рискованный обгон. Мужчина, управлявший фурой, начал маневр в разрешенной зоне, но при его завершении в большегруз врезался двигавшаяся навстречу машина марки Kia. Несмотря на попытку избежать столкновение, удар пришелся в задние колеса прицепа грузовика. Его сила была такова, что 70-летний водитель легкового автомобиля скончался мгновенно.

Пассажирка корейской легковушки получила серьезные повреждения. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, оказали ей первую помощь, после чего пострадавшую доставили в ближайшую больницу. На данный момент медики оценивают состояние женщины как стабильное.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту событий, включая анализ технического состояния обоих автомобилей и действий водителей.