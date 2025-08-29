Пьяный водитель скрылся с места смертельной аварии под Оренбургом

В СНТ «Ромашка», что возле села Татарская Каргала, в ДТП пострадала 71-летняя местная жительница. Сразу после наезда виновник попытался сбежать, не оказав необходимой помощи пострадавшей, жизнь которой, несмотря на усилия врачей, спасти не удалось.

Как сообщили в пресс-службе полиции Оренбурга, ночью 28 августа водитель Renault Logan сбил пожилую женщину, после чего попытался сбежать. Но благодаря оперативной работе сотрудников Госавтоинспекции Сакмарского района его личность была быстро установлена, полиция обнаружила злодея на территории того же садового товарищества, где произошла авария.

Нарушителем оказался 48-летний житель района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, против задержанного уже возбуждено уголовное дело.