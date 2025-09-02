Три человека погибли в ДТП с трактором в Башкирии

Прокуратура Башкирии взяла под особый контроль расследование причин и обстоятельств аварии на автодороге Тюрюшля — Николаевка в Стерлитамакском районе. Там произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с трактором и опрокинулся.

В их числе — и маленький ребенок

Как сообщает портал «Башинформ», трагедия произошла днем 1 сентября на 4-м километре федеральной трассы. Автомобиль LADA Granta врезался в двигавшийся навстречу ему трактор с прицепом. Водитель и пассажир «нашемарки», а также ребенок, находившийся в салоне трактора, скончались на месте от полученных травм.

На место случившегося прибыл прокурор Стерлитамакского района Ильшат Рахматуллин, который координировал действия правоохранительных органов и экстренных служб.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения на том участке. В случае выявления нарушений будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Сейчас на месте работают следователи и эксперты, устанавливающие все детали произошедшего.