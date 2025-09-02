Пассажир такси расплатился за проезд наркотиками в Казани

Завершив поездку, водитель казанского такси получил в качестве оплаты не наличные деньги или перевод, а подозрительный сверток. Извозчик отпустил пассажира, а сам отправился в полицию. Проверка содержимого показала, что это были запрещенные вещества, и теперь правоохранители активно разыскивают распространителя наркотиков.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», водитель такси самостоятельно пришел в отделение полиции после получения оплаты в довольно странной валюте. Полицейские сразу же направили сверток на экспертизу, которая показала, что внутри находился мефедрон — синтетический наркотик массой 0,61 грамма.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности пассажира, включая анализ записей с камер и опрос возможных свидетелей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».