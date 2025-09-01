538

Я вас не слышу: комфортно ли ехать с глухонемым таксистом

Прокатились по столице с необычным водителем

К таксистам у москвичей много претензий. Большинство из них — совсем даже не к вождению, а к манерам чисто человеческого толка: а можно выключить назойливую и неприятную музыку и оторваться от общения по мобильному? А можно не разговаривать с пассажиром, а просто делать свою работу? С другой стороны, последние годы сделали всех без исключения не только тревожными, но и подозрительными. Скажем, а стоит ли при шоферюге самому разговаривать по телефону? Что ж, портал «АвтоВзгляд» нашел, кажется, идеального с точки зрения москвича «извозчика».

Поделиться
Автор
Эдуард Раскин

Изображение Я вас не слышу: комфортно ли ехать с глухонемым таксистом

Так уж сложилось, что такси стало, внезапно и как-то даже незаметно, одной из очень популярных вариаций общественного транспорта: удобно, быстро и в целом, давайте уж начистоту, доступно. Однако в погоне за снижением тарифов и агрегации водительско-автомобильной массы, за рулем оказались не всегда самые профессиональные шоферы: много «ценных специалистов» из Средней Азии, ездить с которыми просто страшно, например.

И не потому, что они какие-то другие, а лишь по той причине, что московская улица в корне отличается от привычных им по количеству ТС и скорости трафика. Зачастую они просто не справляются с ключевой задачей. Впрочем, через раз не отстают и отечественные представители, что недавно пришли в профессию: культуры, да и навыков вождения им еще занимать и занимать.

И те, и другие всю дорогу общаются по телефону, часто по видеосвязи, совершенно не пугаясь многочисленных столичных камер, включают на полную громкость крайне странную и совсем неприятную музыку, источают пугающие ароматы и отказываются поддерживать салон транспортного средства в надлежащем порядке. Но хуже всего — беседа.

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

Отчего-то некоторым кажется, что каждый пассажир обязательно должен быть «обласкан» вниманием, а также получить полный спектр комментариев по совершенному телефонному звонку. Иногда — прямо в процессе звонка. Выглядит это неуместно, если не сказать большего, однако резко отвечать человеку, который играет в телефон, принимает заказы, да еще и ведет машину параллельно — не стоит. Нам бы доехать.

Но как всего вышеописанного избежать? Оказывается, и такое возможно. Причем, есть шанс доехать до точки назначения в полнейшей тишине, под один только шелест шин и тихий скрип кондиционера. Болтать по телефону — с кем угодно и о чем угодно. С любыми подробностями. Но без резких слов с водительского сиденья, лишних попыток изобразить воспитание и вынужденной поддержки беседы — в полнейшем комфорте и на предельной социальной дистанции.

Водитель не будет щебетать по телефону, слушать музыку и разговаривать — ведь водитель... не слышит! Да, в самом известном агрегаторе такси могут работать и люди с нарушениями слуха, и, честно говоря, это решение компании — потрясающее и вызывающее исключительно восторг и уважение.

Подобные медицинские нарушения здоровья часто становятся серьезным ограничением для социализации вполне способного и самостоятельного человека. Полного сил, желания и стремления трудится. Глупость? Да несусветная! Даже если опустить человеческий фактор, который подразумевает нормальную реакцию нормального социума на такое, к слову, весьма незначительное отличие, остается макро- и микрофинансовый вопрос.

В каждом секторе экономике присутствует дефицит кадров, о котором в том же такси нам рассказывают каждый день из каждого же «утюга». А тут — вполне себе отечественный, аккуратный водитель, который еще и пассажиру досаждать не будет. И музыка у него в машине будет такая, какую вы захотите. Водителю, понимаете ли, совершенно все равно. В прямом смысле фразеологизма.

В самом приложении в описании заказа будет стоять иконка с перечеркнутых ухом — это, собственно, и обозначает, что водитель плохо слышит или не слышит вовсе. Общаться с ним можно через чат, да еще и агрегатор разработал вполне понятную подсказку на любой сложный случай. Так же, для столь же невнимательных пассажиров, как автор, на подголовник переднего сиденья будет надет чехол с напоминанием: «слабослышащий водитель».

На этом, собственно, различия заканчиваются, а пассажиру остается лишь оценить состояние автомобиля и навыки самого шофера. Разве не так должна выглядеть идеальная поездка? Кстати, в том же приложение можно изучить небольшую видеоподсказку, которая научит говорить «спасибо» жестами. Попробуйте, водителю будет очень приятно. Жаль только, что целенаправленно вызвать такого «извозчика» нельзя...

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует