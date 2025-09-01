Я вас не слышу: комфортно ли ехать с глухонемым таксистом

К таксистам у москвичей много претензий. Большинство из них — совсем даже не к вождению, а к манерам чисто человеческого толка: а можно выключить назойливую и неприятную музыку и оторваться от общения по мобильному? А можно не разговаривать с пассажиром, а просто делать свою работу? С другой стороны, последние годы сделали всех без исключения не только тревожными, но и подозрительными. Скажем, а стоит ли при шоферюге самому разговаривать по телефону? Что ж, портал «АвтоВзгляд» нашел, кажется, идеального с точки зрения москвича «извозчика».

Так уж сложилось, что такси стало, внезапно и как-то даже незаметно, одной из очень популярных вариаций общественного транспорта: удобно, быстро и в целом, давайте уж начистоту, доступно. Однако в погоне за снижением тарифов и агрегации водительско-автомобильной массы, за рулем оказались не всегда самые профессиональные шоферы: много «ценных специалистов» из Средней Азии, ездить с которыми просто страшно, например.

И не потому, что они какие-то другие, а лишь по той причине, что московская улица в корне отличается от привычных им по количеству ТС и скорости трафика. Зачастую они просто не справляются с ключевой задачей. Впрочем, через раз не отстают и отечественные представители, что недавно пришли в профессию: культуры, да и навыков вождения им еще занимать и занимать.

И те, и другие всю дорогу общаются по телефону, часто по видеосвязи, совершенно не пугаясь многочисленных столичных камер, включают на полную громкость крайне странную и совсем неприятную музыку, источают пугающие ароматы и отказываются поддерживать салон транспортного средства в надлежащем порядке. Но хуже всего — беседа.

Фото avtovzglyad.ru

Отчего-то некоторым кажется, что каждый пассажир обязательно должен быть «обласкан» вниманием, а также получить полный спектр комментариев по совершенному телефонному звонку. Иногда — прямо в процессе звонка. Выглядит это неуместно, если не сказать большего, однако резко отвечать человеку, который играет в телефон, принимает заказы, да еще и ведет машину параллельно — не стоит. Нам бы доехать.

Но как всего вышеописанного избежать? Оказывается, и такое возможно. Причем, есть шанс доехать до точки назначения в полнейшей тишине, под один только шелест шин и тихий скрип кондиционера. Болтать по телефону — с кем угодно и о чем угодно. С любыми подробностями. Но без резких слов с водительского сиденья, лишних попыток изобразить воспитание и вынужденной поддержки беседы — в полнейшем комфорте и на предельной социальной дистанции.

Водитель не будет щебетать по телефону, слушать музыку и разговаривать — ведь водитель... не слышит! Да, в самом известном агрегаторе такси могут работать и люди с нарушениями слуха, и, честно говоря, это решение компании — потрясающее и вызывающее исключительно восторг и уважение.

Подобные медицинские нарушения здоровья часто становятся серьезным ограничением для социализации вполне способного и самостоятельного человека. Полного сил, желания и стремления трудится. Глупость? Да несусветная! Даже если опустить человеческий фактор, который подразумевает нормальную реакцию нормального социума на такое, к слову, весьма незначительное отличие, остается макро- и микрофинансовый вопрос.

В каждом секторе экономике присутствует дефицит кадров, о котором в том же такси нам рассказывают каждый день из каждого же «утюга». А тут — вполне себе отечественный, аккуратный водитель, который еще и пассажиру досаждать не будет. И музыка у него в машине будет такая, какую вы захотите. Водителю, понимаете ли, совершенно все равно. В прямом смысле фразеологизма.

В самом приложении в описании заказа будет стоять иконка с перечеркнутых ухом — это, собственно, и обозначает, что водитель плохо слышит или не слышит вовсе. Общаться с ним можно через чат, да еще и агрегатор разработал вполне понятную подсказку на любой сложный случай. Так же, для столь же невнимательных пассажиров, как автор, на подголовник переднего сиденья будет надет чехол с напоминанием: «слабослышащий водитель».

На этом, собственно, различия заканчиваются, а пассажиру остается лишь оценить состояние автомобиля и навыки самого шофера. Разве не так должна выглядеть идеальная поездка? Кстати, в том же приложение можно изучить небольшую видеоподсказку, которая научит говорить «спасибо» жестами. Попробуйте, водителю будет очень приятно. Жаль только, что целенаправленно вызвать такого «извозчика» нельзя...