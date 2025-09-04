Водитель электроскутера погиб на трассе в Кировской области

Инцидент случился на 25-м километре автодороги Киров — Советск — Яранск. Электроскутер столкнулся с легковым автомобилем, и эта «встреча» стала фатальной для водителя на двухколесном транспорте.

От удара он скончался мгновенно

Как сообщает издание «PROгород43», вечером 2 сентября на территории Кирово-Чепецкого района столкнулись автомобиль марки Vortex и электроскутер. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы.

В результате аварии 56-летний водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте. Находившийся за рулем легковушки 61-летний мужчина не пострадал. Прочие подробности не публикуются.

