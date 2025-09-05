Горожане помогли задержать пьяного виновника ДТП без «прав» в Йошкар-Оле

Утром 5 сентября легковой автомобиль врезался в автобус, который затормозил на остановке. Но вместо того чтобы остаться и дождаться прибытия сотрудников Госавтоинспекции, инициатор ДТП предпочел скрыться.

Нарушитель скрылся с места происшествия, но уйти от правосудия не смог

Как сообщает «МК — Йошкар-Ола», свидетели происшествия не остались безучастными. Они немедленно позвонили в полицию, подробно описали ситуацию и направление движения автомобиля, а также продолжили за ним следить. Эта информация позволила экипажу ДПС оперативно перехватить нарушителя на выезде из города.

Им оказался 20-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него составили административные материалы сразу по нескольким статьям: управление транспортом без «прав», вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП.