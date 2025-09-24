Водитель школьного автобуса устроил детям «адскую» поездку

Конфликт разгорелся еще 17 сентября на маршруте в городе Шугаркрик в США. Раздраженный шумным поведением учеников, 75-летний мужчина решил их проучить. Он приказал закрыть все окна в салоне, а затем включил систему обогрева на максимальную мощность.

Он угрожал побоями и заявлял, что «всех их приготовит»

Как сообщает газета New York Post, температура в салоне быстро поднялась до 40 градусов по Цельсию, превратив поездку в настоящую пытку. Помимо этого, водитель автобуса также пообещал принести на следующий день весло, чтобы избить школьников, что вызвало у них страх и панику.

Родители пострадавших немедленно уведомили о случившемся полицию и школьную администрацию. Служебная проверка полностью подтвердила слова ребят. Власти округа отреагировали на скандал и на следующий же день отстранили мужчину от работы с детьми.

Официальный представитель округа подчеркнул, что они с крайней серьезностью относятся к безопасности каждого ученика и благодарны родителям за оперативное обращение. Теперь дело передали правоохранительным органам штата, которые проводят расследование по данному инциденту.