Водитель школьного автобуса устроил детям «адскую» поездку

Как сообщает газета New York Post, температура в салоне быстро поднялась до 40 градусов по Цельсию, превратив поездку в настоящую пытку. Помимо этого, водитель автобуса также пообещал принести на следующий день весло, чтобы избить школьников, что вызвало у них страх и панику.
Родители пострадавших немедленно уведомили о случившемся полицию и школьную администрацию. Служебная проверка полностью подтвердила слова ребят. Власти округа отреагировали на скандал и на следующий же день отстранили мужчину от работы с детьми.
Официальный представитель округа подчеркнул, что они с крайней серьезностью относятся к безопасности каждого ученика и благодарны родителям за оперативное обращение. Теперь дело передали правоохранительным органам штата, которые проводят расследование по данному инциденту.