Водитель без «прав» и лошадь столкнулись в Иркутской области: оба погибли

Трагедия на трассе в Качугском районе произошла поздним вечером 24 сентября. По предварительным данным, 67-летний мужчина без водительского удостоверения на Honda Civic потерял контроль над машиной и совершил наезд на животное, после чего его автомобиль слетел с проезжей части в кювет.

Как сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции, прибывшие на место спасатели констатировали смерть как водителя, так и лошади.

Оказалось, что погибший мужчина ранее был лишен водительского удостоверения и на момент события не имел законного права управлять машиной. Кроме того, как установили правоохранители, он пренебрег базовыми правилами безопасности и не пристегнулся ремнем, что стало одной из ключевых причин трагического исхода аварии.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают окончательные причины случившегося.