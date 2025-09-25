Водитель без «прав» и лошадь столкнулись в Иркутской области: оба погибли

Как сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции, прибывшие на место спасатели констатировали смерть как водителя, так и лошади.
Оказалось, что погибший мужчина ранее был лишен водительского удостоверения и на момент события не имел законного права управлять машиной. Кроме того, как установили правоохранители, он пренебрег базовыми правилами безопасности и не пристегнулся ремнем, что стало одной из ключевых причин трагического исхода аварии.
На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают окончательные причины случившегося.