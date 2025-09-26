ДТП с грузовиком и поездом привело к крупному пожару в Смоленской области

Как сообщает РИА Новости, оперативные службы моментально среагировали на ЧП: к месту аварии направили три пожарных и четыре восстановительных поезда для ликвидации последствий и тушения огня.
По предварительной информации, мужчина за рулем фуры нарушил Правила дорожного движения, проигнорировав запрещающий сигнал. Однако расследование обстоятельств ДТП продолжается.
В результате потребовалась госпитализация двоих человек, получивших тяжелые травмы. Кроме того, пришлось остановить движение на перегоне, некоторые рейсы и вовсе отменили.