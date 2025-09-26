329

ДТП с грузовиком и поездом привело к крупному пожару в Смоленской области

Водитель большегруза погиб

Около 7:26 утра 26 сентября между станциями Рудня и Голынки водитель грузового автомобиля выехал на пути прямо перед приближающимся товарным составом, что и стало причиной аварии. Два человека получили серьезные травмы, шофер фуры погиб.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает РИА Новости, оперативные службы моментально среагировали на ЧП: к месту аварии направили три пожарных и четыре восстановительных поезда для ликвидации последствий и тушения огня.

По предварительной информации, мужчина за рулем фуры нарушил Правила дорожного движения, проигнорировав запрещающий сигнал. Однако расследование обстоятельств ДТП продолжается.

В результате потребовалась госпитализация двоих человек, получивших тяжелые травмы. Кроме того, пришлось остановить движение на перегоне, некоторые рейсы и вовсе отменили.

