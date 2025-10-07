Пьяный водитель без «прав» устроил ДТП, в котором погибла беременная женщина

Трагедия случилась еще вечером 3 октября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хабарова в Якутске. Мужчина за рулем Nissan Skyline, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Toyota Ractis, после чего предпринял попытку бегства с места преступления.

Как сообщает информагентство YakutiaMedia, находившаяся в Toyota беременная 33-летняя женщина получила тяжелейшие травмы. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней она скончалась в больнице.

Прокуратура Якутска взяла на особый контроль расследование этого ДТП. Изначально следствие возбудило дело по части 1 статьи 264 УК РФ, однако из-за смерти пострадавшей его переквалифицировали на более тяжкое — подпадающее сразу под пункты «а», «б», «в» части 4 этой же статьи. Она предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшем смерть человека, совершенное лицом, находившимся в состоянии опьянения, не имевшим «прав» и скрывшимся с места ДТП.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, следствие по делу продолжается.