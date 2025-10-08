В ДТП с машиной скорой помощи в Уфе пострадали пять человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения республики, после происшествия в больницу доставили пять человек. Один из пациентов получил травмы средней тяжести, тогда как оставшиеся четверо были направлены на амбулаторное лечение после осмотра.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего, чтобы определить, кто стал виновником ДТП
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Краснодаре скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста.