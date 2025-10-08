В ДТП с машиной скорой помощи в Уфе пострадали пять человек

Авария произошла вечером 7 октября на улице Маршала Жукова. Автомобиль скорой помощи двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами, что обязывало других водителей уступить ему дорогу. Но все же случилось ДТП: в спецтранспорт въехали сразу две машины — Volkswagen Polo и LADA Granta.

Один из них остался в больнице, остальных после осмотра отпустили домой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения республики, после происшествия в больницу доставили пять человек. Один из пациентов получил травмы средней тяжести, тогда как оставшиеся четверо были направлены на амбулаторное лечение после осмотра.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего, чтобы определить, кто стал виновником ДТП

