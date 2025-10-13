Фура с грузинским вином перевернулась под Пятигорском

Авария случилась вечером 12 октября на дороге между Пятигорском и торговым центром «Гипермаркет Лента». Многотонный грузовик, перевозивший партию грузинских вин, перевернулся прямо на проезжей части, создав большую пробку.

Как сообщает издание «Победа — 26», инцидент произошел в час пик, когда дорога традиционно испытывает повышенную нагрузку. Глава Железноводска Евгений Бакулин предупредил водителей об образовавшемся заторе и рекомендовал выбирать альтернативные маршруты движения.

Специалисты коммунальных служб приложили все усилия для быстрой ликвидации последствий ДТП, сотрудники ГИБДД на это время организовали объезд.

В настоящее время расследование причин инцидента продолжается.

