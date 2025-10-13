2

Село в Дагестане, где на ремонт дорог выделили 1 млрд, отрезало от внешнего мира

Жители столкнулись с полной транспортной изоляцией в сезон дождей

Ситуация достигла критической точки, когда ливни окончательно прервали сообщение Новокулей с внешним миром. По самому населенному пункту передвижение возможно лишь вброд, а родителям приходится нести детей до школы на руках.

Автор
Александр Проневский

Изображение Село в Дагестане, где на ремонт дорог выделили 1 млрд, отрезало от внешнего мира

Как сообщил телеграм-канал BAZA 13 октября, катастрофическая ситуация сложилась несмотря на то, что ранее, в 2023-м, власти направили 568 миллионов рублей на ремонт транспортной инфраструктуры села.

Подрядчики должны были завершить работы по восстановлению 20 километров дорожного полотна еще к 1 мая 2025, но фактически отремонтировали лишь 4 км. В апреле 2025-го на эти же цели выделили дополнительно 428 млн рублей, однако ничего не изменилось.

Местная администрация винит в происходящем неисправную ливневую канализацию. Глава поселения указывает, что многократно направлял обращения о необходимости прочистки водоотводных каналов, но его сообщения вышестоящие инстанции проигнорировали.

