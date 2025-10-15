Грузовик протаранил 11 автомобилей из-за отказа тормозов в Уфе

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Уфы, причиной катастрофы стал отказ тормозной системы у большегруза.
В результате первого удара два пассажира легкового авто получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до прибытия помощи. Череда последующих столкновений привела к массовым разрушениям, еще шестеро человек оказались ранены. Медики доставили их в ближайшую больницу.
Расследование обстоятельств инцидента продолжается, а проезд по участку дороги временно ограничили для ликвидации последствий.