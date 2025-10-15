В аварии со сгоревшим автобусом в Индии погибло 20 человек

Инцидент случился 14 октября на трассе Джайсалмер-Джодхпур в штате Раджастхан с заказным автобусом, в котором на тот момент находились 57 пассажиров. По словам очевидцев, все началось с густого дыма из задней части салона — водитель сразу же его заметил и остановился на обочине.

Как сообщает портал NTD, к сожалению, после этого пламя за считанные секунды полностью охватило автобус, не оставив людям шансов на спасение. Позже полиция установила, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

В результате случившегося 20 человек погибли, а более десяти пассажиров, включая маленьких детей, получили серьезные ожоги.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования семьям пострадавших и объявил о компенсациях: по 200 тысяч рупий семьям усопших (около 2 млн рублей) и по 50 тысяч рупий раненым.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что падение пассажирского автобуса с извилистой дороги привело к десяткам жертв в Африке.