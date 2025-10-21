Массовое ДТП парализовало движение на трассе под Волгоградом

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Волгоградской области, спасателям пришлось задействовать спецтехнику для того, чтобы разобрать затор. Суммарно в той аварии получили повреждения 10 транспортных средств: два грузовика, автобус и семь легковушек.
Оперативно прибывшие на место событий медики оказали помощь всем пострадавшим. Госпитализация потребовалась только одной девушке — пассажиру Nissan.
Движение на том участке дороги было серьезно затруднено в течение нескольких часов, пока сотрудники экстренных служб расчищали проезд. Водителям пришлось искать альтернативные пути через ближайшие населенные пункты.
Расследование причин произошедшего продолжается.