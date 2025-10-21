Массовое ДТП парализовало движение на трассе под Волгоградом

Инцидент случился утром 21 октября на третьем километре трассы Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба. По предварительной версии, водитель грузовика потерял контроль над машиной, она врезалась в другой автомобиль, и это спровоцировало целую цепочку столкновений.

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Волгоградской области, спасателям пришлось задействовать спецтехнику для того, чтобы разобрать затор. Суммарно в той аварии получили повреждения 10 транспортных средств: два грузовика, автобус и семь легковушек.

Оперативно прибывшие на место событий медики оказали помощь всем пострадавшим. Госпитализация потребовалась только одной девушке — пассажиру Nissan.

Движение на том участке дороги было серьезно затруднено в течение нескольких часов, пока сотрудники экстренных служб расчищали проезд. Водителям пришлось искать альтернативные пути через ближайшие населенные пункты.

Расследование причин произошедшего продолжается.