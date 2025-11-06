Автомобиль столкнулся с трамваем в Санкт-Петербурге, создав большую пробку

Как сообщает «Фонтанка», в результате удара передняя часть машины получила серьезные повреждения, а бампер отвалился и отлетел в сторону.
При этом стоит отметить, что никто из пассажиров, находившихся в вагоне, травм не получил. Водитель легковушки тоже не пострадал. Благодаря оперативным действиям экстренных служб движение трамваев по маршруту вскоре полностью восстановили.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге водитель на BMW устроил массовое ДТП с полицией и трамваем.