Водитель едва не разбился на авто каршеринга из-за запавшей педали газа

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», прямо на ходу водителю пришлось отстегнуть ремень безопасности и рукой вытащить педаль обратно. К счастью, этого хватило, чтобы решить проблему.
Служба поддержки сервиса, с которой автомобилист оперативно связался, принесла свои извинения и начислила смешную компенсацию в размере 120 бонусов. Кроме того, в компании пообещали разобраться в причинах случившегося — сказали, что машину снимут с линии для диагностики.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что верховный суд вступился за водителя, который не мог открыть капот во время осмотра в страховой компании.