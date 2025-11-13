Водитель едва не разбился на авто каршеринга из-за запавшей педали газа

Инцидент случился днем 11 ноября, когда мужчина взял в аренду у сервиса BelkaCar седан BAIC U5 Plus. Во время движения по Ленинскому проспекту педаль газа неожиданно запала в пол, и машина продолжила набирать скорость.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», прямо на ходу водителю пришлось отстегнуть ремень безопасности и рукой вытащить педаль обратно. К счастью, этого хватило, чтобы решить проблему.

Служба поддержки сервиса, с которой автомобилист оперативно связался, принесла свои извинения и начислила смешную компенсацию в размере 120 бонусов. Кроме того, в компании пообещали разобраться в причинах случившегося — сказали, что машину снимут с линии для диагностики.

