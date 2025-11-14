4

Из перевернувшегося грузовика на волю вырвались миллионы пчел

Инцидент произошел в США, неподалеку от границы с Канадой

Водитель фуры, перевозившей около 31,7 тонны ульев, не вписался в поворот: машина опрокинулась, а миллионы медоносных пчел вырвались на свободу. Местные власти оперативно перекрыли дороги и начали уникальную операцию по спасению насекомых.

Александр Проневский

Изображение Из перевернувшегося грузовика на волю вырвались миллионы пчел

Как сообщил «КоммерсантЪ», по предварительной оценке на свободе оказалось около 250 млн насекомых, что заставило правительство выпустить экстренное предупреждение для населения с просьбой объезжать зону происшествия. Позднее, когда прибыли эксперты, число «беглецов» скорректировали — реальное количество вылетевших пчел составило около 14 миллионов.

В спасательной операции приняли участие более двух десятков местных пчеловодов. Вызвавшиеся добровольцы аккуратно восстанавливали ульи. Несмотря на то, что нескольких человек насекомые все-таки ужалили, серьезных последствий избежать удалось.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в США из перевернувшегося грузовика сбежали обезьяны, зараженные опасными инфекциями.

