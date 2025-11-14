Из перевернувшегося грузовика на волю вырвались миллионы пчел

Водитель фуры, перевозившей около 31,7 тонны ульев, не вписался в поворот: машина опрокинулась, а миллионы медоносных пчел вырвались на свободу. Местные власти оперативно перекрыли дороги и начали уникальную операцию по спасению насекомых.

Инцидент произошел в США, неподалеку от границы с Канадой

Как сообщил «КоммерсантЪ», по предварительной оценке на свободе оказалось около 250 млн насекомых, что заставило правительство выпустить экстренное предупреждение для населения с просьбой объезжать зону происшествия. Позднее, когда прибыли эксперты, число «беглецов» скорректировали — реальное количество вылетевших пчел составило около 14 миллионов.

В спасательной операции приняли участие более двух десятков местных пчеловодов. Вызвавшиеся добровольцы аккуратно восстанавливали ульи. Несмотря на то, что нескольких человек насекомые все-таки ужалили, серьезных последствий избежать удалось.

