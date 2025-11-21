Беспилотный УАЗ с игровой консолью поступил на военную службу в зоне СВО

Как сообщает Russia Today, работа системы обеспечивается благодаря связи по Wi-Fi или через сеть 4G, ее установка на любое транспортное средство занимает всего около пяти минут.
Разработчики отмечают, что «Тихон» совместим с автомобилями как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Универсальность комплекса позволяет использовать его даже на УАЗ-452, самой популярной машине в зоне СВО.
И самое главное, что это решение открывает новые возможности для обеспечения бойцов на передовой всем необходимым, не подвергая при этом водителя смертельному риску.