Беспилотный УАЗ с игровой консолью поступил на военную службу в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции используют комплекс, получивший название «Тихон» в честь одного из бойцов. С его помощью машиной можно управлять удаленно — через игровую консоль или FPV-пульт.

В ближайшее время систему подключат к Starlink

Как сообщает Russia Today, работа системы обеспечивается благодаря связи по Wi-Fi или через сеть 4G, ее установка на любое транспортное средство занимает всего около пяти минут.

Разработчики отмечают, что «Тихон» совместим с автомобилями как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Универсальность комплекса позволяет использовать его даже на УАЗ-452, самой популярной машине в зоне СВО.

И самое главное, что это решение открывает новые возможности для обеспечения бойцов на передовой всем необходимым, не подвергая при этом водителя смертельному риску.