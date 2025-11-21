1

Беспилотный УАЗ с игровой консолью поступил на военную службу в зоне СВО

В ближайшее время систему подключат к Starlink

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции используют комплекс, получивший название «Тихон» в честь одного из бойцов. С его помощью машиной можно управлять удаленно — через игровую консоль или FPV-пульт.

Александр Проневский

Как сообщает Russia Today, работа системы обеспечивается благодаря связи по Wi-Fi или через сеть 4G, ее установка на любое транспортное средство занимает всего около пяти минут.

Разработчики отмечают, что «Тихон» совместим с автомобилями как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Универсальность комплекса позволяет использовать его даже на УАЗ-452, самой популярной машине в зоне СВО.

И самое главное, что это решение открывает новые возможности для обеспечения бойцов на передовой всем необходимым, не подвергая при этом водителя смертельному риску.

