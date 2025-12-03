Женщину в Астрахани сбил сначала один автомобиль, а потом второй: она погибла

Инцидент случился утром 3 декабря на Аэропортовском шоссе. Местная жительница пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль LADA Priora с 21-летним водителем.

Как сообщает портал «Астрахань 24», сразу после этого женщина попала под колеса «Газели», за рулем которой находился 42-летний мужчина. В результате пострадавшая получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась еще до прибытия помощи.

На место событий незамедлительно выехал заместитель прокуратуры Советского района Астрахани Роман Сериков. На данный момент расследование причин и обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве мужчину в инвалидном кресле сбила сначала одна машина, а потом вторая, и он тоже скончался.