17 человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-12 под Арзамасом

Инцидент случился вечером 2 декабря на 437-м километре трассы «Восток». Крупная авария, в которую попали два пассажирских автобуса и несколько легковых автомобилей, временно парализовала движение по участку автодороги.

Как сообщает РИА «Новости Крым», в результате произошедшего серьезные травмы получили 17 человек, среди которых оказался один несовершеннолетний. 14 раненых, включая подростка, срочно доставили в ближайшую больницу, а еще троим помощь оказали прямо на месте событий.

К ликвидации последствий масштабного ДТП оперативно привлекли силы МЧС. Сотрудники службы провели сложную операцию по спасению троих человек, которые не смогли самостоятельно выбраться из поврежденного автобуса.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков с помощью местных водителей организовал оперативный вывоз людей с места аварии, всего временное размещение в городских гостиницах потребовалось 106 людям. Для них позднее направили специальный транспорт из Москвы, чтобы они смогли продолжить свою поездку.

По факту произошедшего начали доследственную проверку для установления всех обстоятельств и причин аварии.

