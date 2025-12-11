Пьяная езда на велосипеде привела сотни водителей к лишению «прав»

Волна наказаний для моторизованных граждан Страны восходящего солнца стала прямым следствием ужесточения законодательства, вступившего в силу в ноябре прошлого года. Если раньше велосипедиста могли привлечь к ответственности лишь за очевидную неспособность управлять своим двухколесным транспортом, то теперь основанием для задержания документа служит результат дыхательного теста при обнаружении в выдохе 0,15 миллиграмма алкоголя и больше на литр воздуха.

Как сообщает BBC, нетрезвым водителям велосипеда грозит до трех лет тюрьмы или штраф в 500 000 японских иен (около 250 000 рублей). При этом если «веломан» имеет еще и автомобильные «права», то его на некоторое время лишают и их. Под действие закона подпадают и те, кто угостил выпивкой нарушителя или даже просто предоставил ему двухколесный транспорт, зная о его состоянии. По официальным данным, после ужесточения норм под эти статьи попало уже более 900 человек.

Японские власти продолжают усиливать контроль над сферой велотранспорта, популярность которого в стране резко выросла во время пандемии. Только в 2023-м на островах зафиксировали свыше 72 000 ДТП с их участием, что составило более 20% от общего числа аварий в стране.

Уже с апреля 2026-го в список запретов для велосипедистов включат также езду с зонтом в руке, использование во время поездки телефона, игнорирование светофоров и движение в темное время суток без включенных фар.

