Водитель в маске пытался увезти чужих детей из школы в Воронеже

Следственный комитет начал процессуальную проверку после многочисленных сообщений в местных СМИ и соцсетях. По словам очевидцев, неизвестный мужчина, скрывающий лицо медицинской маской, подъезжал к ученикам городской школы и настойчиво предлагал им сесть в его машину.

Неизвестный говорил, что в машине их якобы ждет отец

Как сообщает издание Интернет ТВ «Губерния», для этого он использовал различные предлоги. Так, одному из несовершеннолетних он говорил, что в салоне автомобиля ребенка ожидал его отец.

Подобные действия правоохранители расценили как признаки подготовки к возможному похищению. Сотрудники ведомства на данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность злоумышленника. Родителям и педагогам порекомендовали провести с детьми дополнительные беседы о правилах безопасности при общении с незнакомцами.

