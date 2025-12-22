Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой в центре Волгограда

Как сообщает портала V1.RU, в результате сильного удара отечественная легковушка задымилась, но пожара удалось избежать. Медики доставили в больницу четырех пассажиров маршрутного транспорта, а также водителя и двух человек из салона LADA с травмами средней степени тяжести.
На место оперативно прибыли экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, которые зафиксировали обстоятельства ДТП и организовали контроль транспортного потока на время ликвидации последствий аварии. На данный момент правоохранители продолжают восстанавливать картину произошедшего.
