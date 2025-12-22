3

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой в центре Волгограда

Авария привела к утренним пробкам на центральных улицах города

Инцидент случился ранним утром 22 декабря на перекрестке улицы Бакинской и проспекта имени Ленина. Водитель LADA Priora проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на большой скорости врезался в микроавтобус ГАЗ.

Александр Проневский

Как сообщает портала V1.RU, в результате сильного удара отечественная легковушка задымилась, но пожара удалось избежать. Медики доставили в больницу четырех пассажиров маршрутного транспорта, а также водителя и двух человек из салона LADA с травмами средней степени тяжести.

На место оперативно прибыли экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, которые зафиксировали обстоятельства ДТП и организовали контроль транспортного потока на время ликвидации последствий аварии. На данный момент правоохранители продолжают восстанавливать картину произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирской области 10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком.

