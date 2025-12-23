Автомобиль въехал в толпу зрителей рождественского парада

Как передает издание Dutch News, машина проехала через толпу, после чего сбила ограждение и остановилась на поле. В результате столкновения девять человек получили травмы, при этом состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое. Сама виновница аварии отделалась легкими ушибами.
Правоохранители оперативно прибыли на место событий и после первичного расследования исключили умышленный характер действий женщины. На данный момент они изучают все возможные причины произошедшего, включая техническую неисправность авто и неверные действия водителя.
Традиционный парад, знаменующий начало рождественского сезона, отменили, а площадь временно закрыли для движения. Местные власти выразили соболезнования пострадавшим и их семьям, а также пообещали провести тщательную проверку.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Японии мужчина угнал машину и намеренно въехал в толпу. В результате его действий 1 человек погиб и еще 12 получили травмы.