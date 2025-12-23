Угонщики вернули машину на место, но попались, потому что решили проверить замки

Компания молодых людей распивала спиртные напитке во дворе жилого дома в Братске. После этого они отправились провожать одного из сильно выпивших приятелей и временно взяли себе его вещи.

Как сообщает агентство «ТК Город», около дома двое злоумышленников, один из которых ранее уже был судим за кражи, вернули потерпевшему все имущество, кроме ключей от LADA Niva. Спустя некоторое время неподалеку они обнаружили ту самую «Ниву», сели в транспортное средство и направились на нем в алкомаркет.

После поездки они вернули авто на прежнее место. Однако уже на пути к остановке один из угонщиков решил проверить, закрыл ли он за собой дверь машины. Именно в этот момент его и застал хозяин внедорожника, который ранее заметил передвижение своей Niva из окна.

Полиция задержала молодого человека на месте, следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Братский городской суд признал его виновным и назначил принудительные работы в исправительном центре сроком на один год и девять месяцев с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.

