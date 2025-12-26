Амурчанин попал в ДТП и отдал машину пострадавшему в качестве компенсации

Житель Райчихинска попросил знакомого временно разместить в его гараже свою LADA Niva. Тот согласился, а через некоторое время решил воспользоваться внедорожником в личных целях, выехав в город — разумеется, без спроса.

Как сообщает портал «Телепорт.РФ», в какой-то момент мужчина потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на пешехода. Однако вместо того, чтобы вызвать полицию, он просто вручил ключи от машины пострадавшему в качестве компенсации морального вреда. При этом владельцу «Нивы» он сказал, что автомобиль угнали.

Сбитый пешеход от подарка не отказался и пользовался им до тех пор, пока его не задержали правоохранители. Тогда-то вся история и вскрылась. В ходе расследования инициатор ДТП полностью признал вину, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата имущества». Материалы по делу уже передали в суд.

