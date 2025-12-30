Гибридные автомобили оказались в три раза опаснее бензиновых

По статистике за 2025 год на каждые 8 тысяч гибридных автомобилей, попавших в ДТП в Великобритании, пришелся в среднем один погибший. Для машин с ДВС этот показатель составил один смертельный случай на 25 тысяч авто. Полностью электрические транспортные средства оказались безопаснее остальных с одной летальной аварией на 55 тысяч машин.

Как сообщает издание The Sunday Times, специалисты по безопасности предполагают, что повышенная опасность гибридов кроется в их конструктивной сложности. Наличие сразу двух источников энергии и систем охлаждения, а также большое количество электроники приводят к тому, что ликвидировать пожар становится в разы сложнее.

При этом иногда гибридные машины воспламеняются и вне аварий. Ярким примером тому послужила история с Ford Kuga plug-in hybrid. Кроссоверы неоднократно отзывали из-за риска возгорания батареи, в последний раз — в марте 2025 года. Интересно, что несмотря на статистику, многие модели показывают хорошие результаты в краш-тестах. Тот же Kuga получил пять звезд по оценке Euro NCAP.

После выхода исследования власти Великобритании планируют провести детальное расследование причин высокой смертности в авариях с участием гибридных автомобилей.