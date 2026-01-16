На Камчатке автозаки заменили общественный транспорт из-за снегопада

Непрекращающиеся осадки сделали движение обычных автобусов по дорогам полуострова невозможным. А потому перевозку граждан по одному из главных маршрутов от микрорайона КП Петропавловска-Камчатска в направлении Северо-Востока организовали подразделения Росгвардии.

Как сообщает телеграм-канал Baza, автомобили повышенной проходимости успешно справляются с тяжелыми дорожными условиями, которые не может преодолеть стандартный транспорт. Эта мера стала вынужденным, но эффективным решением для десятков людей — тех, кому необходимо добраться до работы и дома.

В местных чатах и социальных сетях жители с иронией, но большой благодарностью комментируют происходящее и отмечают, что главное — чтобы на конечной остановке пассажиров «точно выпустили». В ведомстве подчеркивают, что такая практика носит временный характер и направлена исключительно на обеспечение безопасности граждан в условиях снегопада. Метеорологи пока не прогнозируют улучшения погодной ситуации, а коммунальные службы работают в усиленном режиме, расчищая основные магистрали.

