Верховный суд не разрешил парковаться на газоне даже для принятия лекарства

Водитель из Саратова остановился на своей Mazda на участке с зелеными насаждениями, что было зафиксировано камерами. Впоследствии автомобилист не стал отрицал нарушение, однако дал объяснение своим действиям.

Как сообщает РАПСИ, водитель заявил, что припарковался на газоне вынужденно, так из-за обострения заболевания ему нужно было срочно принять лекарство. При этом городские правила Саратова четко запрещают размещение транспортных средств на территориях с зелеными насаждениями. Исключение предоставляется только для спецтехники, занятой работами по благоустройству или ликвидации ЧС.

Несогласный со штрафом мужчина дошел до Верховного суда. Однако инстанция оставила наказание в силе и подчеркнула, что состояние крайней необходимости в данной ситуации отсутствовало. По мнению ведомства, необходимость принятия лекарств в связи с имеющимся заболеванием не может свидетельствовать о том, что лицо не могло поставить на стоянку автомобиль согласно требованиям закона — например, параллельно краю проезжей части.

Жалобу водителя оставили без удовлетворения, подтвердив законность первоначального решения.

