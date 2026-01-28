554

Верховный суд не разрешил парковаться на газоне даже для принятия лекарства

Высшая инстанция оставила решение о штрафе для водителя в силе

Водитель из Саратова остановился на своей Mazda на участке с зелеными насаждениями, что было зафиксировано камерами. Впоследствии автомобилист не стал отрицал нарушение, однако дал объяснение своим действиям.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает РАПСИ, водитель заявил, что припарковался на газоне вынужденно, так из-за обострения заболевания ему нужно было срочно принять лекарство. При этом городские правила Саратова четко запрещают размещение транспортных средств на территориях с зелеными насаждениями. Исключение предоставляется только для спецтехники, занятой работами по благоустройству или ликвидации ЧС.

Несогласный со штрафом мужчина дошел до Верховного суда. Однако инстанция оставила наказание в силе и подчеркнула, что состояние крайней необходимости в данной ситуации отсутствовало. По мнению ведомства, необходимость принятия лекарств в связи с имеющимся заболеванием не может свидетельствовать о том, что лицо не могло поставить на стоянку автомобиль согласно требованиям закона — например, параллельно краю проезжей части.

Жалобу водителя оставили без удовлетворения, подтвердив законность первоначального решения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что Верховный суд подтвердил законность двух штрафов подряд за превышение скорости.

Аватар пользователя - отсутствует