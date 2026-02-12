Труп работника лесничества нашли рядом с его машиной на Сахалине

Водитель с многолетним стажем выехал на служебном автомобиле с производственной базы в квартал Красногорского участкового лесничества. Его задачей было забрать и привезти бригаду, которая занималась расчисткой лесной дороги.

Как сообщает ИА «АСТВ», бригада ждала машину довольно долго, но транспортное средство так и не появилось. Тогда мужчины решили отправиться навстречу водителю пешком. Пройдя полтора километра, они увидели стоящее на проезжей части авто. А рядом с ним лицом вниз лежал их 66-летний коллега без признаков жизни. Рабочие немедленно вызвали скорую помощь и сообщили о происшествии в полицию.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти мужчины. Следователи и инспекторы по труду уже приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.

