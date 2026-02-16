Актриса Санора Кирсанова попала в ДТП с фурой под Серпуховом

Инцидент произошел во время поездки актрисы вместе с матерью из Москвы. Санора двигалась по крайней левой полосе, соблюдая разрешенную скорость. Внезапно прямо перед ее автомобилем на дорогу вылетел грузовик.

Как сообщает телеграм-канал «112», Кирсанова не успевала затормозить и подала звуковой сигнал шоферу, чтобы привлечь его внимание. Однако тот полностью проигнорировал это и продолжил совершать маневр. В результате машины столкнулись, легковое авто Саноры развернуло, и оно попало под под колеса большегруза.

После аварии находившийся за рулем грузовика мужчина не поинтересовался самочувствием женщин и не оказал им помощи. Вместо этого он сразу же начал обвинять в произошедшем саму актрису и настаивать на собственной невиновности. При этом момент ДТП не попал на запись, так как в авто Кирсановой отсутствовал видеорегистратор. Актриса заявила, что на данный момент всеми силами пытается восстановить справедливость и ищет свидетелей аварии.

