Юный рецидивист оставил автомобиль соседки без колес прямо под ее окнами

Инцидент случился 26 февраля. В полицию с заявлением обратилась 39-летняя жительница Тымовского района, которая обнаружила, что с ее стоявшей возле дома машины пропали все четыре колеса.

Как сообщает портал «Citysakh.Ru», общий ущерб от кражи собственница оценила в 60 000 рублей. На место событий выехал участковый: полицейский опросил возможных свидетелей и в короткие сроки установил личность предполагаемого вора. Им оказался 17-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом.

Выяснилось, что юноша тщательно готовился к преступлению. Он заранее присмотрел авто жертвы и изучил маршруты ее передвижения. Ночью нарушитель пришел во двор, прихватив с собой домкрат и необходимые инструменты. Работал он быстро и тихо, чтобы не привлекать внимание жильцов. Снятые колеса подросток сразу же продал знакомым, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули его законной владелице. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

