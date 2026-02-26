В Башкирии очевидец спас водителя из горящего автомобиля

Как сообщает издание «Стерлитамакский рабочий», проходивший мимо мужчина заметил человека в салоне и сразу же бросился ему на помощь. Он открыл дверь и вытащил из авто 39-летнего водителя, после чего отнес пострадавшего на безопасное расстояние и оказал ему первую помощь.
По словам очевидцев, состояние находившегося за рулем мужчины резко ухудшилось. Он успел заехать на стоянку возле жилого дома, однако потерял сознание, из-за чего не смог самостоятельно покинуть транспортное средство.
Прибывшие на вызов сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, не дав огню перекинуться на соседние автомобили. Медики оперативно доставили потерпевшего в тяжелом состоянии в ближайшую больницу. Расследование случившегося продолжается.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что 11-летний ребенок спас отца, потерявшего сознание за рулем.