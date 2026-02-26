ФСБ опубликовала кадры попытки подорвать авто военного в Санкт-Петербурге

Объектом для покушения действующих по указке украинских спецслужб злоумышленников стал высокопоставленный представитель Министерства обороны. Благодаря слаженной работе правоохранителей теракт удалось предотвратить.

Как сообщает РИА «Новости», ФСБ России обнародовала оперативную видеозапись, на кадрах которой зафиксирован процесс установки взрывного устройства под автомобилем военнослужащего. Оператору удалось подробно заснять не только процесс закладки самой бомбы, но и внешность подозреваемого, который даже не пытался скрыть лицо от камер наблюдения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали двух нарушителей. По данным ведомства, они действовали в интересах специальных служб Украины.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подготовки теракта.

